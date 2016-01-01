مع اقتراب النزال الحاسم، بدر هاري يرد بطريقة ساخرة على متحديه "ريكو"

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

على بعد أسابيع قليلة من موعد النزال الحاسم، سارع النجم العالمي بدر هاري إلى الرد على متحديه الهولندي ريكو والذي لا يترك مناسبة تمر دون أن يحاول التقليل من قيمة وقوة البطل المغربي.

بدر هاري قال في آخر تصريحاته: "من؟ ريكو؟ حين كان هو يقاتل بحامية الساق والقبعة، كنت أنا قد صنعت إسما في اليابان، حيث الرجال الحقيقيون كانوا يتقاتلون هناك".

وكان الهولاندي ريكو قد قال لوسائل إعلام هولاندية :""إنه أكبر نزال في تاريخ "الكيكبوكسينغ". بدر هاري مقاتل رائع، لكن هذا زمني، أنا البطل، إنها حلبتي".

هذا وسيكون النزال القادم آخر قتال سيخوضه البطل بدر هاري الذي قرر الاعتزال والتفرغ لحياته الخاصة.