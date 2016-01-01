مع اقتراب النزال الحاسم، بدر هاري يرد بطريقة ساخرة على متحديه "ريكو"
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
على بعد أسابيع قليلة من موعد النزال الحاسم، سارع النجم العالمي بدر هاري إلى الرد على متحديه الهولندي ريكو والذي لا يترك مناسبة تمر دون أن يحاول التقليل من قيمة وقوة البطل المغربي.
بدر هاري قال في آخر تصريحاته: "من؟ ريكو؟ حين كان هو يقاتل بحامية الساق والقبعة، كنت أنا قد صنعت إسما في اليابان، حيث الرجال الحقيقيون كانوا يتقاتلون هناك".
وكان الهولاندي ريكو قد قال لوسائل إعلام هولاندية :""إنه أكبر نزال في تاريخ "الكيكبوكسينغ". بدر هاري مقاتل رائع، لكن هذا زمني، أنا البطل، إنها حلبتي".
هذا وسيكون النزال القادم آخر قتال سيخوضه البطل بدر هاري الذي قرر الاعتزال والتفرغ لحياته الخاصة.
فيديو خطير جدا : "تشرميل" و مواجهات بالسيوف داخل مستعجلات ابن سينا بالرباط
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق لمواجهات وقعت داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟