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هذا ما سيحصل عليه بدر هاري في حال فوزه على ''الوحش'' الهولندي ريكو

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا ما سيحصل عليه بدر هاري في حال فوزه على ''الوحش'' الهولندي ريكو هذا ما سيحصل عليه بدر هاري في حال فوزه على ''الوحش'' الهولندي ريكو

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

توعد البطل المغربي بدر هاري، في رياضة ''الكيك بوكسينغ'' منافسه ''الوحش'' الهولندي ريكو فيرهوفن، بهزمه بالضربة القاضية خلال النزال الذي سيجمعهما يومه السبت.

و أكد البطل المغربي في ندوة عقدها بالمناسبة، أنه مستعد بشكل جيد لهذا النزال وأن أسرته وأصدقاءه يدعمونه.

وسيحصل الفتى الذهبي، في حالة فوزه بالمباراة ضد ريكو، على جائزة قيمتها نحو 900 ألف دولار، (حوالي مليار سنتيم).

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