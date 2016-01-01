البطل المغربي محمد أمكون يحقق رقما قياسيا جديدا في مسابقة 400 متر

حقق العداء المغربي محمد أمكون رقما قياسيا عالميا جديدا في مسافة 400 متر (ت13 فئة ضعاف البصر)،خلال بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة بالعاصمة البريطانية لندن من 14 الى 23 يوليوز الجاري.

وقطع البطل أمكون الذي منح المغرب الميدالية الذهبية الخامسة ، في هذه المنافسات ، المسافة في ظرف 46 ثانية و92 جزء من المائة، متقدما على العداء الناميبي يوهان نامبالا (48 ث و40 ج م) ،والعداء الجزائري فؤاد حمومو (48 ث و65 ج م)

ويشارك المغرب في بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بفريق مكون من 14 رياضيا ، هم بالاضافة الى محمد أمكون ، سناء بنهمة ، سعيدة أمودي، ونزهة البركة، وحياة الكرعة، ويسرى كريم، ، وامين الشنتوف، ومهدي افري،ويوسف بنبراهيم، وحفيظ احراك، ومحمد خطابو، وتوفيق مهيدي، و عز الدين نويري، ونبيل رحالي عمري.

وفاز الفريق المغربي بخمس ميداليات ذهبية في مسابقات 1500 متر (ت 13 ) و5000 متر (ت 13) و400 متر (ت 12 – إعاقة بصرية) ،و400 متر (ت 13 ) ، و200 متر (ت 12) اضافة الى ميدالية فضية في مسابقة 400 متر (ت 13 ).

وكان البطل مهدي أفري قد احرز ميداليتين ذهبيتين في مسافة 400 متر (ت 12 ) و200 متر (ت12)، فيما فازت البطلة سناء بنهمة بميدالتين ذهبية وفضية في مسافة 1500 متر (ت 13) و400 متر (ت 13 ).