صورة .. "بدر هاري" يغادر السجن و يلتقي الوحش الهولندي "ريكو" قبل نزالهما المرتقب

أخبارنا المغربية : هدى الجميعي

ظهر بطل الكيك بوكسينغ المغربي "بدر هاري" الى جانب خصمه الهولندي ريكو فيرهوفن ، باحدى القاعات الرياضية بهولندا ، أمس السبت، وفق ما أوردته مواقع اعلامية محلية.

وقضى هاري عقوبة حبسية لمدة 7 أشهر بعد ادانته من قبل محكمة هولندية بسنتين سجنا منها 10 أشهر موقوفة التنفيذ ، على خلفية الإعتداء على أحد رجال الاعمال الهولنديين في أحد الملاهي الليلية.

و من المرتقب أن يعود هاري الى المغرب في الايام المقبلة، حيث يرتقب الجميع اعلان تاريخ مواجهتة للهولندي ريكو في نزال الثأر بعدما انهزم أمامه قبل أشهر.