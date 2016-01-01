رئيس إشبيلية لراموس: من أنت حتى تنصحني؟

شنَّ رئيس نادي إشبيلية الإسباني "بيبي كاسترو" هجوماً لاذعاً على انتقادات مُدافع ريال مدريد " الإسباني الدولي "سيرخيو راموس"، والتي طالب الأخير من خلالها بأن يتخذ رئيس النادي الأندلسي موقفاً حازماً من جماهير ناديه التي أساءت إليه في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في كأس ملك إسبانيا على ملعب رامون سانشيز بيثخوان قبل نحو 10 أيام.

وفي مؤتمرٍ صحفيٍ عقده رئيس إشبيلية اليوم الإثنين، قال "راموس لاعبٌ رائعٌ رحل عن نادٍ عظيم -إشبيلية- وهو يلعب الآن في صفوف ريال مدريد. عليه أن يهتم بمساعدة ناديه، وتقديم النصائح لرئيسه بدلاً من تقديمها لرئيس نادٍ منافسٍ له، فهو لا يعلم كم العمل الذي نبذله يومياً لنبذ الشتائم في ملعبنا".

وأضاف قائلاً "لقد حاولت الإصلاح بينه وبين جماهير البيثخوان قبل عامين، ولكنه آثر العودة لاستفزازهم بإشاراته الأخيرة. لا أقول أنه هو المخطئ فقط، بل ألوم أيضاً على بعضٍ من جماهير إشبيلية التي قامت بسبابه، ولكننا مللنا من التأكيد على نبذنا لأي سلوكٍ مُشينٍ في مدرجات نادينا، ولا أعتقد أننا سنحصل على عقوبةٍ أو سنلجأ لإغلاق إحدى مدرجات ملعبنا لهذا السبب، فإذا ما تم عقابنا، فيجب على الاتحاد الإسباني معاقبة العديد من الأندية الأخرى، لأننا على سبيل المثال تعرضنا للسباب في ملعب السادار -الخاص بأوساسونا- لأكثر من 10-15 مرة".