فيديو.. موهبة مغربية جديدة تتألق مع مالقا

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هذه هي الاقتطاعات الجديدة التي ستعرفها رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري
والي بنك المغرب يعلنها صراحة: شركات التوزيع هي المستفيدة من تحرير الحكومة لأسعار المحروقات وليس المواطن
أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"
هذا هو الحل الوحيد لانقاذ ساكنة تطوان و النواحي من العطش خلال الأشهر القادمة
بالتفاصيل : الملك يترأس بطنجة حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة “بوينغ ” بالمغرب
المغاربة يتصدرون قائمة الحاصلين على جنسيات أوروبية
السعودية تخفض رواتب الوزراء وأعضاء "الشورى"... فهل يقوم المغرب بنفس الخطوة؟
مصالح الجمارك توجه ضربة قوية للمهربين شمال المغرب و تحجز سلع مهربة تتجاوز قيمتها 132 مليون
مدير بنك بأكادير يختلس مليار سنتيم ويفر إلى خارج البلاد
سياسة
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بالفيديو : مصطفى الخلفي يستغل " حرفته " الاولى في حملته الانتخابية بمسقط رأسه
لائحة حزب الوردة مهددة بالإسقاط لهذا السبب
مثير..هذا ما قاله المصطفى الرميد حول فتح دور القرآن تزامنا مع انتخابات 7 أكتوبر ونشطاء فيسبوكيين يردون عليه!
هذا رد الشيخ الفزازي على كل من يتهمه بـ "المخزَني" وبأنه "قلبْ الفيستة"
لشكر : إذا استمر البيجيدي في الحكومة سيكون مصير المغرب شبيها لما وقع بسوريا و ليبيا
حقيقة منع المهرجان الخطابي لبنكيران بمراكش من طرف وزارة الداخلية
نايضة : محسوبون على مرشح بسيدي يحيى يستهدفون سيارة تابعة لـ " PPS " بالحجارة و هذا ما حصل ( الصور )
تقارير: موريتانيا تتحرك لإعادة المياه إلى مجاريها مع المغرب
مساءلة سلطات جزر الكناري حول جرائم "البوليساريو" بمخيمات تندوف
أخبار وطنية
حكم قاس لشرطي قتل زوجته و والديها بسلاحه الوظيفي
الجديدة .. حجز مواد طبية وصيدلانية مهربة داخل مقر جمعية تناهز قيمتها 80 مليون
خسائر مادية في تصادم حافلة سوبراتور بنخلة وسط مدينة تطوان
بعد الاتحاد المغربي للشغل، الكدش تطلب من المغاربة معاقبة بنكيران وحلفائه في الانتخابات القادمة
الحكومة تفرض "النظام العسكري" على عناصر الوقاية المدنية وهذه أهم التغييرات
نشرة إنذارية: أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في عدد من أقاليم المملكة
المغرب يمنح مساعدات إنسانية هامة لبوركينافاسو المتضررة من الفيضانات
الملك يجمع بنكيران والهمة بقصر مرشان بطنجة
بلجيكا .. هكذا تم حجز أزيد من 330 سلحفاة مهربة من المغرب
24 قتيلا و1383 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
ضاحي خلفان للعرب : إسرائيل "المسكينة" تستحق أن تكون لها دولة
هذه هي الدول العربية التي قررت المشاركة في جنازة بيريز
جماجم مقاومين جزائريين في متحف بباريس (فيديو)
"ميركل" قريبا بالمغرب بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس
العراق: خلل في حزام ناسف يفجر 33 داعشياً خلال اجتماع لهم في كركوك
اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم
جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي "
العثور على مغربية مقتولة داخل شقتها في اسطنبول و القاء القبض على القاتل المفترض
النيابة العامة الاسبانية تطالب بـ12 عاما سجنا لمغربي هدد "الملك والأسرة الملكية"
هذا ما تبرع به بيريز قبل وفاته!
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متابعة "مول الزهو" زوج القيادية ب"بيجيدي" بورزازات بهذه التهم..
الطريق الرابطة بين الجديدة وسيدي عابد تحصد المزيد من الأرواح بعد حادثة سير مفجعة
غضبة ملكية تعصف بوالي أمن طنجة و الحموشي يتدخل لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي
المهدي بنكيران ينجو من الموت بعد حادثة سير خطيرة
تأجيل محاكمة الاستقلالي محمد كريمين أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة إقليم بنسليمان
ياربي سلامة...دراجة نارية تصدم شاحنة مركونة بجانب الطريق ومصرع راكبها على الفور وهذه أسباب الحادثة
الملك محمد السادس يتدخل في قضية رضيعة مستشفى الهاروشي و هذا ما أمر به
معطيات جديدة يكشف عنها أب التلميذ المنتحر بأزرو
حادثة سير خطيرة بمدخل جماعة أولاد داحو على الطريق الوطنية أكادير تارودانت
مؤلم ... الفيسبوك حزين لوفاة الأب الذي ضحى بنفسه وحمى طفليه من الموت بحادثة سير
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هذا ما قامت به المصالح الأمنية بخصوص ترويج دمى جنسية سرا بالمغرب
بالفيديو : مطاردة هوليودية لمهاجر افريقي يتجول عاريا بسلا و يعتدي على المارة بالضرب
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فيديو مثير...شيخ سبعيني يتوضأ بأنبوب فارغ من المياه احتجاجا على حرمانه من الماء ومنعه من مشروع ملكي
الأستاذة التي قصت شعر التلميذ فارس تقدم اعتذارها و هكذا بررت فعلتها
طب وصحة
ما هي الفوائد الصحية للساونا؟
وسائل منع الحمل الهرمونية تزيد خطر الاكتئاب
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دراسة: العيش مع زوج كئيب أو زوجة بائسة يسبب الأمراض!
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هل تعرف ما هو الأكثر تلوثاً بـ11 ألف مرة من المرحاض؟
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هذا موقف سعد المجرد من استعمال حزب الكتاب لأغنيته في الحملة الانتخابية
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العثور على جثة ممثل داخل منزل مذيع في لوس أنجليس
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لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء
صحفي إيطالي : قمت بتصوير دعارة الأطفال بمراكش رغم طردي منها
أول ربورتاج عن حلق شعر تلميذ بتطوان من طرف معلمته
نبيلة منيب: الصين لديها 11 وزيرا والمغرب 40 وزيرا هدفهم الزواج والطلاق !!
أجواء الفرحة أثناء تسليم الرضيعة المختطفة "جنات" لوالديها
بنكيران من حي شماعو بسلا: إلى درنا اليد في اليد غادي نهزمو الفساد والمفسدين
الملك محمد السادس يتباحث مع ميركل بخصوص ترحيل المواطنين المغاربة
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بالفيديو..تفاصيل تسليم الرضيعة المخطوفة لعائلتها بحضور الحموشي
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أساتذة البرنامج الحكومي ينظمون "مسيرة غضب " بشوارع الدار البيضاء
خطير...فيديو يفضح تلاعبات في مليون محفظة ويكشف الغش في جودة المحفظات واللوازم المدرسية
الدراسة في المغرب تبدأ بناقص 16 ألف أستاذ
العثور على ''الميكا'' داخل المحافظ يحرج الوالي زينب العدوي أثناء توزيعها
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بالفيديو ... ساكنة بلدة بضواحي كلميم تنتفض ضد الاكتظاظ في المدارس
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فيديو.. موهبة مغربية جديدة تتألق مع مالقا
فيديو.. موهبة مغربية جديدة تتألق مع مالقا
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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هدف وتمريرة حاسمة للمغربي هشام بوسفيان مع مالقا الاسباني بدوري أبطال اوروبا للشباب
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نص التعليق:
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