هيرفي رونار يعول على خبرة كلود لوروا للتأهل

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إيطاليا تصدم إماما مغربيا شابا وهذا ما قررته في حقه
بعد فشلها سياسيا، البوليساريو تحاول محاربة المغرب اقتصاديا
جهة طنجة تطوان الحسيمة .. 5 سدود كبرى جديدة لتفادي تكرار أزمة الماء بالمنطقة
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تمنح المغرب قرضا بقيمة 467 مليون درهم
الرميد : الملك محمد السادس يأمر بالتصدي للمستولين على ممتلكات الناس
انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 17,7 في المائة متم دجنبر 2016
مكتب الصرف: هذه عائدات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2016
تأخيرات كثيرة في مواعيد قطارات " لخليع " تخلق أزمة بين المسافرين و هذا هو السبب
من جديد ...فضيحة تعويضات "خيالية" بطلتها وزارة المالية
رغم كونه بلدا إسلاميا، ارتفاع كبير في استهلاك الخمور بالمغرب في 2016
سياسة
أخنوش منزعج بعد الاستعانة بسيارات الدولة في إحدى تجمعاته الخطابية
المالكي يشكر بنكيران على إنجاح عملية انتخابه رئيسا للبرلمان
العثماني يكشف عن مآل مشاورات تشكيل الحكومة
أزيد من 100 ورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
من هو الحبيب المالكي الرئيس الجديد لمجلس النواب ؟
موقع البيجيدي يطلق مدفعيته الثقيلة :" ترشح المالكي تلاعب بانتخابات 7 أكتوبر وجلسة انتخابه مسخرة"
رسميا .. انتخاب الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا جديدا لمجلس النواب
عاجل ... بوليف يعصي أوامر بن كيران ويخرج بهذا التصريح حول رئاسة البرلمان !
الاستقلال يوضح أسباب انسحابه من جلسة مجلس النواب
حزب "الاستقلال" ينسحب من جلسة انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب
أخبار وطنية
لهذا الغرض مجلس النواب يعقد جلسة عمومية يوم غد الثلاثاء
الملك يصدر أمرا خاصا لوزير العدل مصطفى الرميد
الـONCF توضح أسباب اضطراب حركة سير القطارات بين البيضاء والقنيطرة
وزارة الصحة تستنكر ما نشر من اتهامات مؤخرا في بعض المنابر الاعلامية
إقليم صفرو يستفيق على هزة أرضية و هذه التفاصيل
قوات خاصة جديدة بالمغرب و هذه هي مهماتها
كتائب البيجيدي الفايسبوكية "تتخطى كل الحدود " وهذا ما قالته عنهم نبيلة منيب
نشرة خاصة : طقس بارد من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء في هذه المناطق
طقس الأحد بالمغرب : درجات الحرارة تصل ناقص 7 بهذه المناطق
مديرية الأمن توضح ملابسات اعتقال شخص بسبب اشادته باغتيال السفير الروسي بتركيا على الفايسبوك
رياضة
بالفيديو : دوليون سابقون يحرجون المسؤولين و يخصون البطل العالمي " نسيم كريش " بالتفاتة إنسانية رائعة
"حمار رئيس وفاق سطيف" وجهو قاسح: بودريقة هو من اعتدى علي و اخترع هذا السيناريو لتبرير الاقصاء
مباراة ودية للوداد الرياضي غدا السبت
فضيحة : قناة الرياضية تتحول إلى " جوطية " في بث مباشر
صورة - ديفيد بيكهام يتسبب بكارثة لدى زيارته للصين
أوزين يفتح ملف الأندية الوهمية
بالإجماع، استمرار العرايشي رئيسا لجامعة التنس...
السيد جوزيف بلاتر: المغرب قدم مجهودات كبيرة من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية والإفريقية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر يحل بمدينة مراكش
أعضاء جامعيون ينتفضون ضد الرئيس الفاسي الفهري ويطالبون بافتحاص مالية الجامعة
دولية
أخيرا...تركيا تتمكن من الإيقاع بمنفذ هجوم اسطنبول الإرهابي
الجزائر تمنع ظهور الدعاة والأطباء المزيفين على قنواتها
ترامب: دول أخرى قد تخرج من الاتحاد الأوروبي
وزيرة إسبانية تثير الجدل بالسعودية بسبب تنورتها القصيرة
الإرهاب .. إسبانيا تعتقل مغربيا متهما بقيادة خلية "متشددة" جندت متطوعين إلى تركيا
المغرب يعلن مساندته لعملية درع الفرات لمحاربة "داعش"
قطر تقرر تسديد أكثر من 43 مليون ريال لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة
التحالف الدولي يؤكد ضرورة القضاء على تنظيم داعش وعدم انتشاره
التونسي منفذ هجوم برلين كان يتعاطى المخدرات
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت للاشتباه بوجود قنبلة
حوادث وقضايا
هذا مصير شخصين ارتديا "البرقع" بضواحي مدينة اشتوكة
تطورات مثيرة في قضية الدركيين الذين تمت محاصرته بشفشاون
هذا ما قضت به المحكمة في حق شاب متهم باغتصاب تلميذة قاصر
إسبانيا تحجز سجائر مهربة من ميناء طنجة المتوسط والتحقيق قد يقود لصاحب شركة ملاحية بطنجة
جواب غريب من اسباني متهم بقتل مغربي أمام ملهى ليلي بمورسيا
رئيس جماعة تمارة يخصص رقما فلكيا لتشييد مقر جديد لجماعته التي تغرق في سيل من المشاكل
مدير شركة عصير "فالينسيا" يتخذ هذا القرار عقب فضح الودادي السابق بنشريفة لمنتوجه (فيديو)
استنفار أمني بعد فرار لص مجوهرات من مقر الشرطة
يا ربي السلامة....هذا ما تم العثور عليه داخل مخبأ سري تابع لداعشيين بسبتة
زوجة القباج تطالب بمحاكمة شباب " البيجيدي " بقانون الإرهاب
قضايا المجتمع
الأمن يمنع وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد منع البرقع بالمغرب
مآساة...فيديو محزن لشاب مريض بجبال الأطلس يهز الفيسبوك
خلاف بين سوري و مغربية يكشف شبكة دعارة دولية
السبعيني الذي رفضه المستشفى بحجة "مونك بلاص" يظهر في فيديو مؤثر ويوجه هذه الرسالة لوزير الصحة
فاتورة الماء الخاصة بفيلا "خليهن ولد الرشيد" تثير إستغراب وسخرية نشطاء الفايسبوك (صورة)
مسيحي مغربي : مثقفون و رجال دولة بالمغرب يعتنقون المسيحية !
وزير الصحة ينوه بعمل المدير الجهوي للصحة بسوس بعد توبيخه من طرف الوالي العدوي
هذه حقيقة التخلص من أكياس الدم الفاسدة بسبب الإهمال
مديرية الحموشي توضح بشأن محاولة انتحار بائع متجول بشفرة حلاقة احتجاجا على الأمن (فيديو)
فيديو...صرخة عجوز تهز الفيسبوك :" في وجه الله أ الحكومة أ الملك واش حيت ماعندي حد نمشي نموت "
طب وصحة
المرجو الانتباه...تناول الدجاج الكروازي قد تكون له عواقب صحية وخيمة
سامسونغ تتخلى عن الروبوتات لصالح الأجهزة الصحية
هذه الأطعمة تفيدك أكثر إذا أكلتها مع بعضها
دراسة حديثة: الفلفل الحار يُطيل العمر
5 أطعمة تحمي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب
بالفيديو.. 6 أطعمة ممنوع تناولها نهائيا على معدة خاوية
الجري مفيد للدماغ ويحمي من الخرف
المشي في الهواء الطلق يحارب اكتئاب الشتاء
تجنب هذه الأطعمة خلال عشاء رومانسي
جهاز إلكتروني لتشخيص مرض السكري في مراحله الأولية
علوم وتكنولوجيا
مايكروسوفت تغير خيارات الخصوصية في ويندوز 10
الشاشات الإلكترونية تعزز القدرات الذهنية للمراهقين
و أخيرا .. سامسونغ تكشف عن أسباب انفجار "نوت 7" في هذا التاريخ
فيس بوك يعتزم تشديد الإجراءات ضد الأخبار الكاذبة في ألمانيا
طالب أمريكي يبتكر طابعة ثلاثية الأبعاد بتقنية جديدة
كيفية تحرير مساحة تخزينية إضافية على آي فون
اتهام أبل بالاحتكار بسبب متجر "آب ستور"
"سناب شات" يضيف شريط بحث جديد لتسهيل خاصية التصفح
ياهو على حافة النهاية!
الآن يمكنك ربح المال في الفيس بوك
ثقافة وفنون
اختفاء غامض للحساب الشخصي لسعد لمجرد من الفايسبوك
هكذا خلد سكان أكادير رأس السنة الأمازيغية الجديدة2967 والنموذج "إغير ن ؤكادير"
هذا مصير الصهريج الرخامي ل "دار سي سعيد" الذي استفسر عنه الملك محمد السادس أثناء تواجده بمراكش
الصنهاجي في ضيافة الشرطة الاسبانية على خلفية فيديو الابتزاز
حصريا : لأول مرة "رشيد شو" يستضيف نجمين بارزين من رواد الفايسبوك
عنزة تخلق الحدث في حفل رأس السنة الأمازيغية الجديدة بأكادير وهذه هي التفاصيل
عبد الهادي بلخياط يتجاوز محنة صحية بعد عملية جراحية ناجحة
وفاة الفنانة المصرية القديرة كريمة مختار عن عمر يناهز 82 سنة
"لورا بريول" تتماطل مرة أخرى في مواجهة الفنان المغربي سعد لمجرد
بالصورة : النجمة العالمية "ماريا كاري" تفاجئ المنتج المغربي مفيد السباعي بهذه المناسبة
شاشة أخبارنا
العواملة يسأل بوصوفة هل مازال من حق المغاربة أن يفرحوا؟
توضيحات حول أسباب الانخفاض الملموس في درجات الحرارة
تفاصيل انتخاب الحبيب المالكي رئيسا جديدا لمجلس النواب
وزير العدل والحريات يحث على تبني مقاربة تشاركية لتحقيق الأمن العقاري
لاجئة سورية بالسويد تقوم بخلع الحجاب على الهواء مباشرة
أجواء ملعب أوييم ودخول الجمهور المغربي لمؤازة "أسود الأطلس"
أستاذة تحكي كيف تعرضت للتعنيف من طرف أحد تلاميذها
بالفيديو .. شفار دخل يسرق .. حصل حصلة خايبة
العماري: قررنا بالإجماع في البام دعم مرشح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب
ضحية عصابة مول الطاكسي بفاس يطالب بتدخل الحموشي لإنصافه
مستجدات التعليم
حملة الشواهد يضربون عن العمل احتجاجا على حرمانهم من الترقي
هذه آخر مستجدات قضية فضيحة "البيع والشرا" في سلك الماستر بوجدة
سابقة : مؤسسات التعليم الخصوصي تعلن عن إضراب وطني في هذا اليوم
رئيس رابطة التعليم الخاص يشكو من غياب الحوار مع وزارة بلمختار
وزارة بلمختار تقر بوجود تلاعبات بصفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية
هذا هو رد مجموعة مدارس الفاتح على قرار إغلاقها من طرف وزارة الداخلية
بالصور .. أستاذة تحول قسمها الى فضاء نموذجي بمديرية سيدي بنور
أزمة في التعليم الخاص بالمغرب .. ألفي أستاذ ومدير غادروا إلى القطاع العام
مبلغ ضخم يؤديه المغاربة لتدريس أبنائهم في التعليم العمومي
هذا هو رد وزارة بلمختار حول "تسفيه" كتاب التربية الإسلامية للفلسفة
دين ودنيا
من ستر مسلما ستره الله...
ان الحسنات يذهبن السيئات
كيف احفظ القران الكريم بسهولة وبسرعة
العمر قصير فلا تقصروه بالغفلة !
بهذه الطرق تخلص من الذنوب والمعاصي
ثمرات الحسنات في يوم القيامة.. تعرف عليها
تعرّف على مكان عرش إبليس على الأرض وأسراره ! !
دراسة تؤكد أن حركات أداء الصلاة بالغة الفائدة على الدورة الدموية الدماغية ! !
حديث شريف عن المفلس يوم القيامة
خطيبك او زوجك يرفض ان ترتدى الحجاب.. ماذا تفعلين ؟
أقلام حرة
الإصلاحيون الجذريون
دراسة تحليلية ومقاربة نقدية للنصوص القانونية في مجال المالية من خلال الولايات التشريعية
التمرين الديمقراطي والخصوصية المغربية
العانس... جانية أم مجني عليها؟
حراك الحسيمة.. إذا ظهر السبب بطل العجب
بين عرقلة تشكيل الحكومة (البلوكاج) ومنع البرقع؛ أية أولوية
تمخض جبل البنوك الإسلامية بالمغرب فولد...مسخا !!
العنف كوجبة سريعة
المدرسة المغربية للإبداع السياسي والفكري: الاتحاد الاشتراكي نموذجا
جوعنا وجوعهم..أكلنا وأكلهم
ركن المرأة
طريقة تحضير مهلبية تروبيكانا
وصفة سحرية لعلاج النمش بسهولة
نوع جسمك يحدد كيفية خسارة وزنك
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انتبهي...لا تعيد تسخين هذه الأطعمة
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أفضل الزيوت للشعر المصبوغ
طرق بسيطة لتثبيت أحمر الشفاه لساعات طويلة.. جربيها
حيلة سريعة لتذيبي اللحم المجمد
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بحث عن متغيب بالدار البيضاء
المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب
عائلة تبحث عن ابنها المختفي
الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية
البحث عن متغيب
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أنقذوا حياة هذا المريض
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ساعدوا السيدة الزهرة على الشفاء
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بالفيديو .. النجمة ليندسي لوهان تحذف جميع صورها من "انستغرام" وتكتب : "السلام عليكم".. فهل أسلمت؟"
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تكرر حوادث احتراق الحافلات يطرح المزيد من التساؤلات
قطاع الصحة بالمغرب...مع الأسف
نقل المسافرين بالمغرب
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الحلم الذي انتظره المغاربة
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الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تفتح أبواب التوظيف
توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية بوزارة المالية
متفرقات
حصيلة مشجعة بعد ستة أشهر من بدء تطبيق وتفعيل قانون منع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية (وزير)
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. حضور متميز للمغرب في أشغال الدورة السابعة للجمعية العمومية
تونس: الجالية المغربية تحيي بصفاقس ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال
إقليم فجيج .. إحداث ثماني نقط لتجميع مياه الأمطار لفائدة مربي الماشية الرحل
الرباط ... انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لمؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة
طلبة كنديون خلال زيارة للصويرة: المغرب بلد إفريقي يمزج بين الحداثة والأصالة
تعاون ثنائي .. المغرب يقدم 100 منحة دراسية للطلاب الجامايكيين (جامايكا أوبسيرفر)
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 16 يناير
استفادة أزيد من 1400 شخص من برنامج طبي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
زيارة وفد من المنعشين الاقتصاديين المغاربة لفريتاون انطلاقة جديدة للشراكة بين سيراليون والمغرب (الرئيس السيراليوني)
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هيرفي رونار يعول على خبرة كلود لوروا للتأهل
هيرفي رونار يعول على خبرة كلود لوروا للتأهل
بواسطة
أخبارنا المغربية
36 دقيقة مضت
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نص التعليق:
هدف الكونغو في شباك المغرب بعد خطأ فادح للدفاع
فرصة بوصوفة التي صدتها العارضة
ما هي تشكيلة "الأسود" في أولى مباريات "الكان2017"
تأثر مقدم العالم الرياضي و هشام الادريسي بالروبورتاج المؤثر عن مصطفى الطاهري
مدربي المنتخبين المغربي و الكونغولي في ندوة صحفية قبيل لقائهم المرتقب
أهداف مباراة اشبيلية و ريال مدريد 2-1
حكيم زياش يسجل هدفين ولا أروع
طرائف كـان الغابون 2017 .. اليوم الاول
الأندية المغربية ومشاكل التحول من جمعيات الى شركات رياضية
اهداف الكاميرون وبوركينا فاسو 1-1
نهاية لاروخا
الكرة المغربية و ... جلد الحكام !
خطأ كاسياس.. هل ينهي مسيرته مع الريال أم ينقذه دل بوسكي
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