تقرير: 99% من شواحن أبل المقلدة غير آمنة

حذر "معهد المعايير التجارية" الموجود في بريطانيا في تقرير صدر أخيراً من أن حوالي 99% من الشواحن المقلدة لأجهزة أبل مثل آي فون وآي باد غير آمنة.



أشار المعهد إلى أنه اشترى وفحص حوالي 400 شاحن مقلد من موردين في أستراليا وكندا والصين وكولومبيا وتايلاند والولايات المتحدة، وأن 3 شواحن فقط منها هي التي اجتازت اختبار قوة التيار الكهربائي الذي يحدد قوة التيار التي مدخل ومخرج الشاحن. وبحسب الاختبارات فإن 397 شاحن أظهرت إمكانية التسبب في صدمة كهربائية أثناء استخدامها.

وأجرى مسؤولو المعهد اختبارات تالية ركزت بصورة أكبر على بريطانيا وشملت شراء أجهزة من متاجر خيرية محلية ومتاجر السلع المستعملة والأشياء القديمة في متخلف أنحاء إنجلترا. وعندما أجرى مهندس كهرباء اختباراً شمل 3019 جهاز كهربائي مستخدم، حيث فشل 15% من هذه الأجهزة في اجتياز الاختبار.



من ناحيته قال توبي هاريس رئيس مؤسسة "المعايير التجارية الوطنية" المعنية بحماية المستهلك في بريطانيا "الكثيرون منا يفترضون بقوة أن أي شيء نشتريه سيكون آمناً.. لكن العمل الأخير الذي قامت به فرقنا، أظهرت مدى خطورة السلع الكهربائية التي يمكن اقتناؤها بسهولة في المنزل".



وأشار المعهد إلى أن المعدات الأصلية يجب أن تحتوي على بعض العلامات مثل العلامة التجارية للشركة المصنعة أو شعارها واسم أو رقم الطراز ورقم التشغيلة إلى جانب تعليمات الاستعمال. كما يحذر المعهد من أنه في حالة عدم تناسب الشاحن مع فتحة مصدر الكهرباء فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وإتلاف الجهاز.



ونقل موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ليون ليفرمور الرئيس التنفيذي "لمعهد المعايير التجارية" القول إنه من الأفضل شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة التي يتم اختبارها وكذلك شراء الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت من شركات موثوق فيها، لآن هذا قد يزيد التكلفة قليلا مقارنة بالسلع المقلدة، لكنها توفر حماية أكبر للمنزل وللأجهزة.



كانت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل قد أقامت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دعوى قضائية ضد شركة "موبايل ستار" بسبب تقليد علامتها التجارية، وقالت إن الأخيرة تبيع شواحن وكابلات ومحولات كهربائية مقلدة من خلال موقع التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم.