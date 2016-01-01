توصية بتغيير كلمة المرور بمنصة الفيديو "ديلي موشن"

نصحت الشركة المشغلة لمنصة الفيديو "ديلي موشن" مستخدميها بضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، فعلى ما يبدو أن منصة الفيديو قد تعرضت لهجوم قراصنة تسبب في تسريب بيانات المستخدمين.



وإذا كان المستخدم يعتمد على كلمة المرور الخاصة بمنصة الفيديو "ديلي موشن" في خدمات ومواقع ويب أخرى، فإنه يتعين عليه تحديد كلمات مرور جديدة لهذه الخدمات أيضاً. وعادة ما ينصح خبراء الأمان بعدم استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من موقع أو خدمة ويب.