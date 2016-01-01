ملك المغرب هو أول من اشترى سيارة مرسيديس بالعالم (صور)

ملك المغرب هو أول من اشترى سيارة بالعالم (صور)

هدى الجميعي - صحافية متدربة

نشر الحساب الرسمي لـموقع ألمانيا "Almaniah.com" على تويتر، تغريدة مفادها أن ملك مغربي كان هو أول من اشترى سيارة مرسيديس سنة 1892 .

و ذكرت مصادر اعلامية ، أن الامر يتعلق بالمولى الحسن الأول، الذي حكم المملكة بين سنتي 1873 و 1894 ، حيث اشترى سيارة من فئة "Daimler Motor-Strassenwagen" ، تملك محركا من أسطوانتين فقط بسعة 762 سنتيمترا مكعبا، وتصل سرعتها القصوى إلى 22 كيلومتراً في الساعة.

و تمكن الحسن الاول من صد الاطماع المتزايدة للأوروبيين على المغرب ، و في مؤتمر مدريد 1880 تم الاعتراف بعدم تبعية المغرب لأية قوة اجنبية، بالمقابل حصلت 13 دولة اجنبية على امتيازات مفرطة.

ورغم ذلك حاولت كل من فرنسا وبريطانيا فرض الحماية على المغرب لكنهما لم تتمكنا من ذلك للمعارضة التي لقيانها من الدول الأوروبية الأخرى خاصة ألمانيا، إسبانيا والبرتغال.

توفي الحسن الأول فجأة سنة 1894 خلال حملة للمخزن لبسط سلطة الدولة على بعض القبائل الثائرة بجبال الأطلس. خلفا له، تولى ابنه مولاي عبد العزيز حُكم المغرب (1894-1908).

للاشارة فموقع "Almaniah.com"، يعد بوابة شاملة باللغة العربية تقدم معلومات و أخبار عن ألمانيا للقراء في العالم العربي .