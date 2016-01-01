لقاء الصداقة والاخوة بين مغاربة العالم
روبورطاج يهم المبادرة التي قامت بها الجالية المغربية ممثلة بفريق أفس ماروكو الممارس بالوري السويسري الدرجة الرابعة باستقباله لفريق مكون من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا وذلك في إطار توطيد اواصر الإخوة والصداقة بين الجاليتين.
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