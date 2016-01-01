اسرائيل تسقط طائرة من دون طيار أُطلِقت من قطاع غزة

اسقطت مقاتلة اسرائيلية طائرة من دون طيار اطلقت من قطاع غزة، قبالة سواحل القطاع، على ما اعلن الجيش الاسرائيلي. وقال في بيان: "في وقت سابق اليوم، انطلقت طائرة من دون طيار تابعة لـ"حماس" من قطاع غزة، ثم اعترضتها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قبالة سواحل قطاع غزة".

ووفقا للبيان، فان "الطائرة من دون طيار كانت تحت مراقبة سلاح الجو منذ لحظة انطلاقها من قطاع غزة". وافاد شهود عيان في المنطقة انهم شاهدوا المقاتلة الاسرائيلية تسقط الطائرة من دون طيار. ولم يصدر اي تعليق فوري من حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع.

في حزيران 2015، سقطت طائرة من دون طيار اطلقت من قطاع غزة في اسرائيل. وكان الجيش الاسرائيلي اسقط طائرتين من دون طيار خلال الحرب على قطاع غزة العام 2014، بينما تبنت "حماس" اطلاقها.

واكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بيتر ليرنير ان "حماس كانت تطوّر قدراتها في مجال الطائرات من دون طيار، خصوصا في العامين الاخيرين". وقال ان "احداث اليوم تثبت مجددا ان "حماس" تواصل الاستثمار في ادوات الارهاب، وليس في حاجات سكان غزة".