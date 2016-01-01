النيابة العامة الاسبانية تطالب بـ12 عاما سجنا لمغربي هدد "الملك والأسرة الملكية"
أخبارنا المغربية : الرباط
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على جهادي مغربي يدعى عبد (الوهاب طاحطح)، بعقوبة سجنية تصل إلى 12 عاما سجنا نافذا، وإخضاعه للمراقبة عشر سنوات أخرى بعد إتمام العقوبة السجنية، وذلك بتهمة "تهديد الملك والأسرة الملكية"، حسب وسائل اعلام محلية.
و وفق مصادر قضائية، فقد عثر لدى المغربي البالغ من العمر 28 عاما ، على وثيقة جهادية مكتوب عليها: "سيعرف ملك إسبانيا فليبي معنى المعاناة عندما يرى طفلتيه تحت الأنقاض"، علاوة على تهديدات أخرى.
الجهادي المغربي عبد الوهاب المقيم بإسبانيا يعد زعيم خلية جهادية تتكون من 10 أفراد تقريبا، أغلبهم من أصول مغربية، و يتابعون كذلك بتهمة الدعاية لصالح "تنظيم الدولة" عبر مواقع التواصل .
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