فضيحة جنسية تهز أحد أشهر قارئي القرآن وتحرج سلطات إيران

لا تزال الفضائح الجنسية تلاحق سعيد طوسي، أحد أشهر قارئي القرآن والمقربين من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فالطوسي يواجه في إيران دعاوى تتهمه بالاعتداء الجنسي على طلابه.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن 3 رجال اتهموا سعيد طوسي، الحاصل على جائزتين عالميتين في تلاوة القرآن، بالتحرش الجنسي والاغتصاب عندما كانوا في الـ12 من أعمارهم، لكن السلطات القضائية تجاهلت الدعاوى المقدمة ضده، الأمر الذي وضعها في موقف حرج جدا.

وذكر بعض الضحايا، لشبكة التلفزيون الفارسي التابعة لإذاعة "صوت أمريكا"، أن دعاواهم قوبلت بالرفض من قبل النظام القضائي، فيما تناولت صحيفتا "شرق" و"اعتماد" تقارير تؤكد أن طوسي، الذي يبلغ من العمر 46 عاما، قد قام باعتداءات جنسية.

ووصف سعيد طوسي تلك الدعاوى بأنها كاذبة، قائلا إنها تهدف إلى تشويه صورته وصورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تحدثوا عن اعتداءات جنسية تعرضوا لها من قبل الطوسي 10 أشخاص، وقال أحدهم إن القارئ المشهور للقرآن اعتدى عليه عندما كان على متن طائرة في طريقه إلى مسابقة قرآنية، موضحا: "لقد تلمس جسدي في الطائرة، وتحرش بي، وعندما كنا في الفندق كان من المقرر حجز غرفتين، بينما قام بحجز غرفة واحدة، متعمدا ذلك".

وقال شخص آخر: "لقد أخذني إلى الحمام بحجة أنه يقوم بتدليكي وهنا فعل فعلته، وكان عمري حينها 12 عاما".

وأضاف أن طوسي كان مرعوبا بعدها وأخذ يتوسل إليه بألا يخبر أحدا.

المصدر: سبوتنيك