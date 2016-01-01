الخطوط الجوية التركية تشتري طائرة الرئيس التونسي الاسبق بن علي بهذا المبلغ !

بيعت طائرة ايرباص-340 كانت في الاصل مخصصة للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في فرنسا لسنوات، الى الخطوط الجوية التركية وفق ما اعلنت الاحد لوكالة فرانس برس مسؤولة في الخطوط المحلية.

وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، ان الطائرة التي كانت راسية في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي (73 مليون يورو).

ولم يعرف تاريخ ابرام الصفقة.

والطائرة التي كانت مخصصة للديكتاتور بن علي الذي اطيح به العام 2011، كانت وصلت خريف 2010 الى بوردو لعمليات تغيير اجرتها شركة سابينا تكنيكس للصيانة.

وبحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية، فان بن علي كان استقل هذه الطائرة مرة واحدة لتجربتها قبل عمليات تغيير تناسب استخدامها من قبل رئيس دولة.

وكانت ت الخطوط الوطنية التونسية وضعت هذه الطائرة للبيع في يناير 2012. وقالت حينها انها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية "لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة".