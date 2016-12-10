هكذا بدأت الجزائر التقرب من ترامب لمحاصرة المغرب
أخبارنا المغربية
مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، شرعت الجزائر تتقرب من دونالد ترامب لمحاصرة المغرب، إذ أعلنت قبولها بتزويد سفينتين أمريكيتين بالوقود، أو الرسو في موانئها، لكن الأحوال التقنية لم تسمح بذلك.
و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن السفارة الأمريكية كتبت من العاصمة الجزائر عن سماح الجزائر بمرور القطع الأمريكية البحرية في أي لحظة بمياهها الإقليمية في إطار عملياتها الحربية ضد "داعش" في ليبيا.
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