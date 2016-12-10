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هكذا بدأت الجزائر التقرب من ترامب لمحاصرة المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا بدأت الجزائر التقرب من ترامب لمحاصرة المغرب

أخبارنا المغربية 

مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، شرعت الجزائر تتقرب من دونالد ترامب لمحاصرة المغرب، إذ أعلنت قبولها بتزويد سفينتين أمريكيتين بالوقود، أو الرسو في موانئها، لكن الأحوال التقنية لم تسمح بذلك.

و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن السفارة الأمريكية كتبت من العاصمة الجزائر عن سماح الجزائر بمرور القطع الأمريكية البحرية في أي لحظة بمياهها الإقليمية في إطار عملياتها الحربية ضد "داعش" في ليبيا.

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1 | Moha
المغرب في راحة و الجزائر في محنة .
عربة المغرب تسير بسلام و كلاب * جنرالات * الجزائر تنبح .
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:00
2 | عبد الله
تكفر بالله وتومن بالطاغوت الجزائر خسرت الدنيا ووالاخرة بعملها العداءي والله ثم والله عملها هذا سيرجع عليها بالويلات وقريبا ستبدا لحصاد ما زرعت
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/12/10 - 09:00
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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