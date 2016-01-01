ألمانيا تجيز استخدام " الماريجوانا " في هذه الحالات

أقر مجلس النواب الألماني قانونا يجيز استخدام القنب للأغراض الطبية بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة.

ويسمح القانون باستخدام الماريجوانا للتخفيف عمن يعانون أمراضا خطيرة مثل التصلب المتعدد والآلام المزمنة أو فقدان الشهية أو الغثيان.

وينص مشروع القانون على أنه لن يحق للمرضى العلاج بالقنب إلا "في حالات استثنائية محدودة جدا" ولن يسمح للمرضى بزراعته.

وقال وزير الصحة هيرمان جروهه "من يعانون أمراضا خطيرة يحتاجون للحصول على أفضل علاج ممكن ويشمل هذا إنفاق أموال التأمين على القنب كعلاج للمصابين بأمراض مزمنة إذا لم يكن من الممكن علاجهم بأي طريقة أخرى."

وذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة أنه لا يمكن استخدام القنب إلا كخيار أخير عندما لا يجدي أي شيء آخر. وأضافت أن دراسة علمية ستجرى بالتزامن مع القرار لتقييم آثار استخدام القنب في مثل تلك الحالات.

وأضافت أن السلطات كانت تسمح للمرضى بالحصول على القنب للأغراض الطبية بتصريح خاص مما عقد الأمور لكن سيتسنى لهم الآن الحصول على إذن من الطبيب وتغطية ذلك من صندوق التأمين الصحي.

وستزرع ألمانيا القنب تحت إشراف الدولة في المستقبل وسوف تستورده إلى أن يتم ذلك.

وأجازت إيطاليا وجمهورية التشيك ودول أخرى استخدام القنب في الأغراض الطبية.