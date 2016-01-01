مبعوث ترامب يصل إسرائيل اليوم لحل قضية البوابات بالأقصى

من المتوقع أن يصل، اليوم الإثنين، المبعوث الأمريكي الخاص بعملية التسوية إلى إسرائيل، بهدف المساعدة بحل التوتر في المسجد الأقصى، والذي تمثل بنصب البوابات الإلكترونية والكاميرات الحساسة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلة، أن "المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلت، سيقوم بمهمة الوساطة لتخفيف التوتر، وذلك كمبعوث باسم الرئيس الأمريكي، فيما سيطلع صهر الرئيس غيآرد كوشنار على مساعي حل القضية".

ومن المقرر أن يجري "غرينبلت" لقاءات مع الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية ويتواصل مع الأردنيين بغرض التوصل إلى "حل ينهي التوتر القائم من أكثر من أسبوع". بحسب "هآرتس".

وكانت الإدارة الأمريكية، أعربت مؤخراً عن بالغ قلقها من التطورات الأخيرة، وعن إدانتها للعمليات التي استهدفت الإسرائيليين في الأقصى ومستوطنة "حلميش"، والتي أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 يوليو(تموز) الحالي حراكاً جماهيرياً واسعاً رفضاً لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثم فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.

ويرابط عشرات المقدسيين لليوم الثامن على التوالي أمام أبواب المسجد الأقصى رفضاً لدخوله عبر البوابات الإلكترونية، ويقيمون الصلوات في مكان الاعتصام، بينما قابلت شرطة الاحتلال ذلك بقمع وضرب المعتصمين.