بالفيديو : تغريدة تحتفي بالفنانة " دنيا بوطازوت " بحضور أبرز الفنانين المغاربة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
استقبل برنامج " تغريدة " الذي تقدمه الزميلة زينب صابر ليلة كل جمعة على القناة الأولى ، الفنانة دنيا بوطازوت بحضور نخبة من أبرز نجوم الشاشة المغربية ، حيث من المرتقب ان تبث هذه الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة .
هذه الحلقة اتسمت بحضور نخبة من الفنانين المغاربة ، ضمنهم الفنان طارق البخاري ، و صديقة دربها التي رافقتها في جل أعمالها التلفزيونية زهيرة الصديق ، بالإضافة إلى الفنانة لطيفة أحرار و المخرج الشاب هشام الجباري .
كما حضر هذه الحلقة عن صنف الموسيقى العصرية كل من الفنانة سلمى رشيد و نجاة الرجوي ، و الفنان حجيب و مجموعة عبيدات الرمى عن صنف الأغنية الشعبية .
هذه الحلقة امتزجت بين جو الفرح و الدموع في لحظة وفاء واعتراف و امتنان و شكر تقاسمته بوطازوت مع ضيوفها الذي شرفوها بحضورهم في هذا البرنامج المتميز " تغريدة " الذي يعد بمفاجآت عديدة .
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