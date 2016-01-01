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بالفيديو : تغريدة تحتفي بالفنانة " دنيا بوطازوت " بحضور أبرز الفنانين المغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 42 دقيقة مضت
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بالفيديو : تغريدة تحتفي بالفنانة " دنيا بوطازوت " بحضور أبرز الفنانين المغاربة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

استقبل برنامج " تغريدة " الذي تقدمه الزميلة زينب صابر ليلة كل جمعة على القناة الأولى ، الفنانة دنيا بوطازوت بحضور نخبة من أبرز نجوم الشاشة المغربية ، حيث من المرتقب ان تبث هذه الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة .

هذه الحلقة اتسمت بحضور نخبة من الفنانين المغاربة ، ضمنهم الفنان طارق البخاري ، و صديقة دربها التي رافقتها في جل أعمالها التلفزيونية زهيرة الصديق ، بالإضافة إلى الفنانة لطيفة أحرار و المخرج الشاب هشام الجباري .

كما حضر هذه الحلقة عن صنف الموسيقى العصرية كل من الفنانة سلمى رشيد و نجاة الرجوي ، و الفنان حجيب و مجموعة عبيدات الرمى عن صنف الأغنية الشعبية .

هذه الحلقة امتزجت بين جو الفرح و الدموع في لحظة وفاء واعتراف و امتنان و شكر تقاسمته بوطازوت مع ضيوفها الذي شرفوها بحضورهم في هذا البرنامج المتميز " تغريدة " الذي يعد بمفاجآت عديدة .

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