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بالفيديو : نجم الراب المغربي " آش نيم " يقطر الشمع على بنكيران و يطلق " زادووو فيه "

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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بالفيديو : نجم الراب المغربي " آش نيم " يقطر الشمع على بنكيران و يطلق " زادووو فيه "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

طرح نجم أغنية الراب الفنان سعد أشيبان " آش نيم " أغنيته الجديدة " زادووو فيه " ، وهي أغنية أطلقها على شكل " كليب " صور على طريقة الأفلام الكارتونية ، اعتمادا على تقنية " 3D " ، و أسلوب جديد في التعاطي مع أغاني الراب .

سعد و من خلال أغنيته الجديدة ، تطرق لجملة من الإجراءات التي اعتمدتها حكومة بنكيران ، و التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط .. كيف ذلك ؟ لنشاهد الفيديو :

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