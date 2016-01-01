بالفيديو : نجم الراب المغربي " آش نيم " يقطر الشمع على بنكيران و يطلق " زادووو فيه "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

طرح نجم أغنية الراب الفنان سعد أشيبان " آش نيم " أغنيته الجديدة " زادووو فيه " ، وهي أغنية أطلقها على شكل " كليب " صور على طريقة الأفلام الكارتونية ، اعتمادا على تقنية " 3D " ، و أسلوب جديد في التعاطي مع أغاني الراب .

سعد و من خلال أغنيته الجديدة ، تطرق لجملة من الإجراءات التي اعتمدتها حكومة بنكيران ، و التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط .. كيف ذلك ؟ لنشاهد الفيديو :