الأميرة لالة سكينة تستقبل بالقصر الملكي منتج أغاني "لايدي غاغا" و "50 سنت"
أخبارنا المغربية :
استقبلت الأميرة سكينة نجلة الأميرة مريم بالقصر الملكي، المنتج الموسيقي المغربي العالمي ماني نورالدين المقيم بامريكا .
هذا الاخير نشر صورته مع الأميرة على صفحته بالفايسبوك، معبراً عن افتخاره بالتواجد داخل القصر رفقة الأميرة سكينة.
يذكر أن ماني الذي حل ضيفا على مهرجان مراكش للفيلم، له شركة إنتاج عالمية بالولايات المتحدة، حيث سبق له التعاون مع كبار الفنانين العالميين كلايدي غاغا و 50 سنت و غيرهم.
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