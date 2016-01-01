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جورج قرداحي مبررًا جرائم حلب: صورة مفبركة يا سفلة !!

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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جورج قرداحي مبررًا جرائم حلب: صورة مفبركة يا سفلة !!

تعرّض الإعلامي اللبناني جورج قرداحي لهجوم حادٍ على صفحات التواصل الاجتماعيّ، بعد ادعائه أنّ صور ضحايا مدينة حلب “كاذبة”.
وكتب قرداحي في حسابه على تويتر: “مدهش جدًا هذا الكم الهائل من صور  القتلى على أنها من حلب، لكنها في الأصل تعود لدول أخرى ..عجبًا منكم، حتى الموتى لم يَسلموا من سفالتكم !!”.

وبعد هذه التغريدة التي أثارت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الإعلامي اللبنانيّ، اضطر الأخير لإغلاق حسابه على تويتر.

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