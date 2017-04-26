"ريدوان" يستعد للكشف عن مشروع غنائي ضخم بالدارجة يجمعه بنجم الراي فضيل

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

من المنتظر أن يقتحم نجم الراي "فوضيل" عالم الدارجة المغربية وذلك عبر ألبوم غنائي جديد سيكون موقعا بالكامل من النحم العالمي نادر الخياط "ريد وان".

الثنائي تحدث خلال ندوة صحافية يوم أمس بالدار البيضاء عن تفاصيل هذا العمل الجديد والذي من المنتظر أن يتم طرح أولى أغاني الألبوم يوليوز القادم حيث ستكون مصورة بطريقة الفيديو كليب.

وقال ريدوان إن فضيل سيصدر ألبوما غنائيا كاملا من توقيعه تم التحضير له على مدى سنتين ، بعدما كانا يحضران لأغنية منفردة”، مشيرا إلى أنه “من المنتظر أن يحقق هذا الألبوم نجاحا قويا خاصة بعد الغياب الطويل لفضيل”.