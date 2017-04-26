الرئيسية | ثقافة وفنون | "ريدوان" يستعد للكشف عن مشروع غنائي ضخم بالدارجة يجمعه بنجم الراي فضيل

"ريدوان" يستعد للكشف عن مشروع غنائي ضخم بالدارجة يجمعه بنجم الراي فضيل

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"ريدوان" يستعد للكشف عن مشروع غنائي ضخم بالدارجة يجمعه بنجم الراي فضيل

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

من المنتظر أن يقتحم نجم الراي "فوضيل" عالم الدارجة المغربية وذلك عبر ألبوم غنائي جديد سيكون موقعا بالكامل من النحم العالمي نادر الخياط "ريد وان".

الثنائي تحدث خلال ندوة صحافية يوم أمس بالدار البيضاء عن تفاصيل هذا العمل الجديد والذي من المنتظر أن يتم طرح أولى أغاني الألبوم يوليوز القادم حيث ستكون مصورة بطريقة الفيديو كليب.

وقال ريدوان إن فضيل سيصدر ألبوما غنائيا كاملا من توقيعه تم التحضير له على مدى سنتين ، بعدما كانا يحضران لأغنية منفردة”، مشيرا إلى أنه “من المنتظر أن يحقق هذا الألبوم نجاحا قويا خاصة بعد الغياب الطويل لفضيل”.

 
مجموع المشاهدات: 421 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات