جامع كولحسن يعتذر عن " زلة غير مقصودة "

أخبارنا المغربية : ع . الوزاني

اعتذر الاعلامي جامع كولحسن، مقدم برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية ، للناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة، بسبب وصفه بالناطق الرسمي السابق للحزب.

و قال كولحسن في تدوينة في صفحته الرسمية بالفيسبوك : " نبهني عدد من الأصدقاء الى الخطا الذي ارتكبته يوم الأربعاء عندما ذكرت الصديق عادل بنحمزة وقلت انه الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال. واذ أعتذر للأخ عادل وكل الاستقلاليين والاستقلاليات، أؤكد أن الزلة لم تكن مقصودة أبدا " .