الـ"ONCF" تعلن عن عروض خاصة بمناسبة السنة الجديدة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إطلاق عروض خاصة، انطلاقا من 19 دجنبر الى غاية 09 يناير، تحت شعار "تخفيضات لأي شخص، وهدية للجميع" بمناسبة رأس السنة الميلادية 2017، سيتمكن من خلالها المسافرون من الاستفادة من تخفيضات مهمة، وهدايا بالاضافة الى امكانية التعبير عن تطلعاتهم بهدف تحسين الخدمات.

وأوضح بلاغ للمكتب، أنه ابتداء من 19 دجنبر الجاري، سيستفيد زبناؤه من عرض يهم البطائق الخمس: (شباب) و (أسرتي) و (وييك أند)، و(حكمة)، وكذا بطاقة (29-59 سنة)، حيث تصل التخفيضات فيها إلى 50 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من هذا العرض مباشرة على الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.بطاقتي.ما) وسحب البطاقات في محطات القطار مباشرة، مضيفا أنه يمكن للمسافرين المتوفرين على بطاقات الاشتراك كذلك المشاركة في القرعة التي تجرى ما بين 12 دجنبر 2017 إلى غاية 12 يناير 2017، عبر لوائح إلكترونية تفاعلية ومبتكرة، للفوز بهدايا وبطائق اشتراك مجانية.

وأضاف أنه يكفي التفاعل مع استطلاع هذه الألواح التفاعلية المتواجدة في أربع محطات سككية (الدار البيضاء الميناء، الرباط أكدال، الرباط المدينة، المحمدية)، قبل أن يجرى سحب القرعة يوم الجمعة 20 يناير 2017 للإعلان عن الفائزين.