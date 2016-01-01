هل يمكن علاج مشكلة الشخير بالأعشاب؟

الشخير مشكلة على البعض التعامل معها طوال حياتهم. يمكن أن يحدث الشخير من أي إنسان أثناء النوم، بغض النظر عن عوامل مثل السمنة والوزن أو الجنس أو أية أسباب أخرى. قد يكون الشخير في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة صحية أخرى تتطلب العلاج. لكن، هل يمكن تخفيف وعلاج مشكلة الشخير بواسطة الأعشاب؟



توضع أوراق الكافور في الماء المغلي لاستنشاق بخارها من خلال الأنف والفم، ويساعد ذلك على تطهير الجيوب الأنفية، وتسهيل التنفس

النعناع. إذا كان سبب الشخير احتقان في الأنف أو الرئتين يمكنك استعمال زيت النعناع لتخفيف الاحتقان. يتوفر زيت النعناع عادة على شكل سائل.



جولدن سيل. موطن هذه العشبة هو جنوب شرق كندا، وتوفر أحياناً باسم "الختم الذهبي". تساعد هذه العشبة عند غليها في الماء على علاج الالتهابات التنفسية، وتنشيط الغشاء المخاطي، وتعمل كمضاد حيوي. يمكنك استخدام عشبة الختم الذهبي لعلاج الشخير إذا كان سببه احتقان الأنف أو القنوات التنفسية.



البرتقال المرّ. إذا كان سبب الشخير مشاكل في الجيوب الأنفية تؤدي إلى فتح الفم واللهاة أثناء النوم يمكنك أكل البرتقال الأخضر غير الناضج، أو البرتقال المرّ، وهو من الأدوية العشبية الصينية التي ئاثبتت فاعليتها في علاج هذه الحالة من الشخير.



أوراق الكافور. هي شجرة استرالية ذات رائحة عطرة، ويمكن استخدام أوراقها كعلاج. توضع أوراق الكافور في الماء المغلي لاستنشاق بخارها من خلال الأنف والفم، ويساعد ذلك على تطهير الجيوب الأنفية، وتسهيل عملية التنفس، ووقف الشخير.