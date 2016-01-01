ياباني يفوز بجائزة نوبل للطب لعام 2016

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم الاثنين الثالث من أكتوبر/تشرين الأول فوز الياباني يوشينوري أوسومي بجائزة نوبل للطب لعام 2016. وحصل الياباني البالغ من العمر 71 عاماً على الجائزة لاكتشافه آليات تخلص الخلايا من مكوناتها المعطوبة وتجديد نفسها للمحافظة على وظائفها الحيوية

وقالت لجنة نوبل في حيثيات قرارها إن "تحولات جينات الالتهام الذاتي يمكن أن تتسبب بأمراض فيما عملية الالتهام الذاتي ضالعة في عدة أمراض مثل السرطان والأمراض العصبية". كما أضافت اللجنة في بيان بشأن منح الجائزة التي تقدر قيمتها بثمانية ملايين كرونة سويدية (933 ألف دولار): "فتحت اكتشافات اوسومي الطريق أمام فهم... الكثير من العمليات الفسيولوجية مثل التكيف مع الحرمان من الماء والغذاء أو مواجهة العدوى."

وتكمن أهمية عمل أوسومي على انحلال الخلايا وهو مجال علمي معروف باسم (أوتوفجي) أو الالتهام الذاتي في أنه يمكن أن يساعد في شرح ما الذي يحدث في عدد كبير من الأمراض. وأوتوفجي أو الالتهام الذاتي هي آلية تدمير طبيعية تفكك بصورة منظمة المكونات غير الضرورية أو المعطوبة داخل الخلية وتسمح بعملية تقويض منظم وإعادة تدوير مكونات الخلية.

وظهر مفهوم الالتهام الذاتي في الستينات عندما رصد باحثون للمرة الأولى عملية تدمير خلايا لمكوناتها من خلال تحويلها إلى "حجيرة إعادة تدوير" تسمى الجسم المحلل على ما أوضحت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا التي تمنح الجائزة. إلا أن المعلومات حول هذه الظاهرة بقيت محدودة إلى أن أجرى يوشينوري اوسومي أعماله وأنجز في مطلع التسعينات "تجارب رائعة" على الخميرة وحدد جينات الالتهام الذاتي.

ولد يوشينوري اوسومي (71 عاما) عام 1945 في فوكووكا وحصل على شهادة دكتوراه العام 1964 من جامعة طوكيو. وبعدما أمضى ثلاث سنوات في جامعة روكفلر في نيويورك، عاد إلى طوكيو لتأسيس مختبره الخاص. وهو منذ العام 2009 يدرس في معهد التكنولوجيا في العاصمة اليابانية. وقال أمين سر اللجنة توماس بيرلمان الذي اتصل بالفائز قبيل الإعلان، إنه "تفاجأ بعض الشيء".

وجائزة نوبل للطب أول جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا. وتم منح الجوائز التي تقدم في مجالات العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل.