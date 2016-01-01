مكاتب العمل في قاعات كبيرة تخفض الانتاجية

توصلت داسة حديثة الى أنّ العمل المكتبي في قاعات كبيرة يخفض من تركيز الموظف ويقلل من إنتاجيته. وقد يدور في خلد العاملين في هذه الأجواء سؤال حيوي" هل ثمة خلل في عقلي يمنعني أنا وحدي عن التركيز، فيما يثرثر الآخرون بمرح وحرية على هواتفهم ومع بعضهم البعض؟"

دراسة يابانية جديدة أجابت عن هذا التساؤل وطمأنت الموظفين في أماكن مثل تلك الى أنّ عدم التركيز يلازم الجميع. الضوضاء في خلفية المشهد تمنع الإنسان عن التفكير، لاسيما حين يكون مصدر الضوضاء حوارت الزملاء ومكالماتهم الهاتفية حول مسائل تتعلق بالعمل، وهو ما توصل اليه فريق باحثين ياباني قاده تاكاهيرو تاميزو، وهو أستاذ في جامعة ياماغوتشي في اليابان. الفريق أجرى تجارب صوتية وبصرية على عدة متطوعين لقياس مستوى تركيزهم في العمل وهم ينصتون في نفس الوقت إلى ثرثرة آخرين أو إلى ضوضاء بلا كلمات.

وخلص البحث إلى أنّ المتطوعين للتجربة انخفض مستوى أدائهم بشكل ملحوظ وهم ينصتون إلى أحاديث جانبية أثناء عملهم، فيما كان انخفاض الأداء أقل مستوى حين عُرضوا إلى ضوضاء لا معنى له (صوت محرك سيارة، أو ضجيج صادر عن عمل أجهزة ميكانيكية). البروفسور تاكاهيرو تاميزو قدّم نتائج البحث يوم الخميس (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2016) الى الجمعية العامة الأمريكية في مدينة هونولولو بولاية هاواي.

كلام الزملاء في المكتب يغير أمواج الدماغ

وأعلن تاكاهيرو تاميزوأمام المجتمعين أنّ"المحاورات الجانبية والمكالمات الهاتفية المرتبطة بالعمل، تعيق انسيابية العمل في القاعات المفتوحة التي تضم مكاتب للعمل"، التجربة التي أنجزها الباحث الياباني كشفت فوق ذلك أنّ الوضوضاء في ذاتها ليست العنصر الأهم في تقليل تركيز العاملين، بل الكلمات والجمل التي يتبادلها الزملاء هي السبب في تشتيت الذهن.

وقاس تاميزو وفريقه الموجات الصادرة عن أدمغة المتطوعلين للتجربة بجهاز(EEG) خلال مراقبته مستوى أدائهم على شاشات الكومبيوتر، ولحظ الفريق أن التموجات انخفضت بمستوى درجتين لدى المتطوعين الذين عملوا فيما تلتقط آذانهم أطراف أحاديث الزملاء في المكاتب القريبة. كما توصل الباحثون إلى أنّ للموسيقى تأثير سيء مشابه لتأثير الكلام على مستوى أداء الموظفين، وهو عكس ما يشاع بأنّ الموسيقى تهدئ النفس أثناء العمل وتساعد على التركيز.