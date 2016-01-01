10 طرق بسيطة تعالج تسوس الأسنان وتخفف الآلام

نصح الدكتور أحمد إبراهيم أخصائى علاج الأسنان واللثة خلال ندوة التوعية بالجمعية المصرية مساء أمس بضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان وحمايتها من التسوس ومنع التجاويف من الانتشار وذلك من خلال اتباع عشر طرق تساعد على الوقاية من أمراض االاسنان والالتهابات وتخفف الآلام حال حدوث مشكلة.

1- استخدام الملح كمطهر

يعتبر الملح من أهم المركبات الفعالة في علاج تسوس الأسنان والوقاية منها، حيث يساهم في القضاء على البكتيريا والجراثيم التي تتفاعل عند تناول الطعام كما أنه يقلل من الالتهابات ويخفف الألم، ويمكن تحقيق ذلك بالمضمضة بالملح والماء الدافئ مرة أسبوعيا في حالة التطهير وثلاث مرات يوميًا في حالة وجود التسوس مما يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم بالفم.

2-وصفة الكركم

يمتلك الكركم خصائص مضادة للجراثيم تساعد على حماية صحة اللثة ومنع تسوس الأسنان ويمكن اعتماده عن طريق وضع الكركم على الماء الدافئ وتدليك اللثة لمدة عشر دقائق وغسل الفم مع التكرار يوميًا.

3- القرنفل

يحتوى على مركبات مضادة لالتهابات اللثة والأسنان ويخفف من الألم المصاحب للتسوس، كما أنه يمنع التجاويف من الانتشار وذلك بوضع بضع قطرات من زيت القرنفل على كوب ماء والمضمضة أو وضع الزيت مخلوط على زيت السمسم واستتخدامه على قطنه ووضعها مكان الألم ليزول.

4- الثوم

يمتلك الثوم نسبة جيدة من المواد الكبريتية الفعالة في حماية الأسنان وعلاج التسوس كما أنه يوفر الراحة للثة ويعزز من صحة الأسنان ويعتبر مضادا للبكتيريا والجراثيم وبمثابة مضاد حيوى طبيعى ويمكن تطبيقه عن طريق عمل عجينة من أربعة فصوص من الثوم المطحون مع ملح صخري ثم وضعها على السن المصاب لمدة عشر دقائق للحد من وجع الأسنان ومنع تسوس السن المصوب بالألم.

5- العرقسوس:

يحافظ عرق السوس على صحة الأسنان لأنه يحتوي على مركبات فعالة تمنع نمو البكتيريا المسببة للتجاويف وتأكل طبقات المينا ويفضل استعماله عن طريق وضع مسحوق عرق السوس مع معجون الأسنان على الفرشاة بنحو منتظم لمنع التسوس وعلاج تأكل طبقة المينا وهى وصفة في غاية الأهمية والسهولة.

6- شرب الشاى الأخضر:

يساهم الشاى الأخضر بدرجة جيدة في المحافظة على صحة الفم لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحد من تراكم المواد الدهنية وتحد من نمو البكتيريا بالفم.

7- تناول أطعمة الألياف

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان بالإضافة إلى فيتامينات مثل A، D، E وK، والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور يساهم بدرجة كافية في تقوية الأسنان وعلاج الالتهابات.

8- استخدام الغسول

استعمال غسول الفم المضاد للبكتيريا والجراثيم يساعد بدرجة كبيرة جدا بجانب معجون الأسنان على منع الإصابة بأمراض اللثة والأسنان وتطهير الفم عموما ويمكن استخدامه 3 مرات يوميا بعد كل وجبة.

9- مضغ العلكة

يساعد مضغ العلكة "اللبان" على تحفيز إنتاج اللعاب بالفم مما يجعل الأسنان قوية وبصحة أفضل بالإضافة إلى حماية المينا واللثة.

10-تنظيف الأسنان باستمرار

يساهم الاهتمام بتنظيف الفم وتطهيره 3 مرات يوميا أو أكثر في حالة الشخص المحب للحلويات والمدخن على الوقاية عموما من مشكلات التسوس والالتهابات.