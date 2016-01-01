فوائد صحية غير معروفة لفيتامين "د"

أشهر فائدة لفيتامين "د" هي أنه ضروري ليمتص الجسم الكالسيوم والفوسفور الموجودين في الطعام، ويحافظ ذلك على صحة وقوة العظام والأسنان. لكن هناك فوائد أخرى أقل شهرة لهذا الفيتامين الذي تُكتشف فوائد جديدة له باستمرار.



من أهم فواد فيتامين "د" أنه يدعم نظام المناعة، ووظائف الخلايا العصبية بالدماغ، وتنظيم مستوى هرمون الأنسولين بالجسم.



كما بينت أدلة علمية أن فيتامين "د" هام لصحة القلب ووظائف الرئة، وأنه يؤثر على انتقال العوامل الوراثية المسببة للسرطان إلى الأبناء عبر الجينات.



وقد وجدت أبحاث حديثة أن فيتامين "د" يلعب دوراً هاماً في الوقاية من وعلاج ظروف وحالات صحية مثل السرطان، والسكري من النوع1 والنوع2، ومرض التصلّب المتعدد. إلى جانب ذلك يساعد الفيتامين على الوقاية من الإنفلونزا، وعلى الحمل الصحي.



احتياجات الجسم. إذا تعرّضت للشمس مباشرة، وليس من وراء زجاج، لمدة 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع سيحصل جسمك على احتياجاته من فيتامين "د". لكن تخزين الجسم للفيتامين لا يستمر لأكثر من أسبوعين.



وقد أظهرت دراسات حديثة أن حوالي نصف الأطفال والبالغين حول العالم يعانون من نقص فيتامين "د"، وهو مشكلة شائعة بين كبار السن. كما أن مستوى الفيتامين في الجسم يتأثر سلباً ببعض الأدوية، ومنها دواء "ستاتين" الذي يُستخدم لعلاج بعض أمراض القلب والشرايين.



يوجد فيتامين "د" في البيض والحليب و الفطر (المشروم) والسلمون والسردين والتونة. ويمكن الحصول عليه أيضاً من خلال المكملات.