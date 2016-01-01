7 أطعمة ومشروبات تزيد جفاف الجسم

نقص السوائل في الجسم أمر مقلق خاصة خلال الطقس الحار. ويرتبط الجفاف بمجموعة من المشاكل الصحية منها الصداع والدوخة وعدم التركيز، إلى جانب تسببه في الإمساك وتقليل قدرة الجسم على التخلص من السموم. إليك أكثر الأطعمة التي تزيد جفاف الجسم لتحد من استهلاكها خلال الصيف:



الأطعمة المالحة. استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم يخل بتوازن السوائل داخل الجسم، ويؤدي إلى الجفاف. من نتائج تناول الكثير من الأطعمة المالحة احتباس الماء، والانتفاخ. تناول القليل من رقائق البطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الجاهزة والأكلات السريعة لأنها غنية بالملح.



مشروبات الطاقة. يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة مفيدة للجسم، وأنها ربما تروي العطش، لكن الحقيقة أنها تزيد جفاف الجسم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكر والكافيين، كما أنها تسرّع من عملية الهضم، ما يؤدي إلى فقدان الجسم مزيداً من السوائل.



نقص الكربوهيدرات. إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الكربوهيدرات عليك زيادة شُرب السوائل في الصيف لأن الكربوهيدرات والخضروات من مصادر ترطيب الجسم.



زيادة البروتين. بعض أنواع الحمية الغذائية التي تستهدف التخسيس توصي بزيادة أكل البروتين وتقليل الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى جفاف الجسم. إذا كنت تتبع هذه الحمية احرص على تناول المزيد من السوائل.



عصير الليمون. على عكس ما تعتقد، كثرة شُرب عصير الليمون (الحامض) تزيد جفاف الجسم. الاعتدال في شرب هذا العصير أفضل للحفاظ على ترطيب الجسم.



القهوة. الكافيين من مدرّات البول، ويحتوي فنجان القهوة على كمية من الكافيين تعادل 3 أكواب من الشاي الأخضر. لذا، احرص على تناول القهوة باعتدال في الصيف.



المقالي. أية أطعمة مقلية في الزيت تزيد جفاف الجسم. لا تفرط خلال الصيف في تناول البطاطس المقلية أو أية أطعمة خفيفة تم قليها، وتناول الفواكه بدلاً منها.