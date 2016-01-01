4 أطعمة تحمي من الشيخوخة وظهورعلامات التقدم في العمر.

مع التقدم في العمر يزداد القلق من الإصابة بأمراض الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر، مما قد يدفع البعض إلى البحث عن أي وسيلة للحفاظ على الشباب الدائم، ومحاربة الشيخوخة، وأعراضها وأمراضها.

تقول الدكتورة دينيس دابتيست خبيرة التغذية: إن هناك أطعمة يمكنها أن تحارب أعراض الشيخوخة، وتمنحك الشباب الدائم، على أن يتم تناولها يوميا، مع ضرورة الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تجنب السجائر والكحوليات، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، والتي توضحها في السطور التالية.

الثوم

على الرغم من أن الثوم ليس من الخضراوات المفضلة بالنسبة للبعض بسبب طعمه ورائحته، لكنه يحتوي على المواد التي تحسن من كفاءة عمل القلب، وتحميه من الأمراض، عن طريق الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

التفاح

يفضل أن تتناوله بقشره، لأنه يحتوي على المواد التي تساعد على حماية الدم من الجلطات التي تسبب السكتات الدماغية، وهو أيضا غني بالمواد المضادة للأكسدة والألياف، مما يجعله يحمي كل خلايا الجسم من الجذور الحرة التي تحاول إتلاف الخلايا.

بذور الشمر

غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين (أ)، فهي تساعد في مكافحة الأمراض الفيروسية، مثل الإنفلونزا والبرد والسعال، مع تعزيز صحة العظام، كما أنها يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

اللبن الحليب

يمكن اعتباره وحده وجبة كاملة، فإنه يوفر لجسمك جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها، فكوب واحد من اللبن كل يوم، يمكنه حمايتك من هشاشة العظام، والحفاظ على شبابك الدائم.