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لهذا السبب تخلص فوراً من طعامك الذي لمسه الذباب

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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لهذا السبب تخلص فوراً من طعامك الذي لمسه الذباب

يزداد ظهور الذباب والحشرات مع قدوم فصل الصيف ما يسبب إزعاجاً وضيقاً للجميع، لكن ماذا لو علمت بأن وقوف ذبابة واحدة على طعامك تكفي لتدفعك إلى إلقاء هذا الطعام في سلة القمامة أو على الأقل عدم الاقتراب منه نهائياً، نظراً لحجم الضرر الذي سيلحق بك نتيجة حط هذه الذبابة على وجبتك.

أوضح عالم الحشرات رون هاريسون في مؤسسة أوركين الدولية لمكافحة الحشرات السبب الرئيسي لوجوب التخلص الفوري من الطعام الذي يحط عليه الذباب، قائلاً "يكفي أن يضع الذباب أرجله وشعره على الطعام أو الأجسام لنقل جميع الجراثيم والميكروبات التي يحملها إلى طعامك".

وأشار هاريسون إلى أن الذباب يكون محملاً بنحو 200 شكل مختلف من البكتيريا والجراثيم الضارة على الشعر الذي يغطي يديه وقدميه من الأماكن والفضلات العضوية كالحيوانات الميتة والفضلات البشرية والحيوانية التي تحط عليها الذباب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونوه هاريسون إلى أن الذباب بمختلف أنواعه قادر على نقل الأمراض المعدية الخطيرة مثل الكوليرا والزحار "التهاب الأمعاء" والتيفوئيد وغيرها، لذا حذر من عدم تناول الطعام الذي وقف عليه الذباب، مشيراً إلى أن الذباب يتقيأ في أغلب الأحيان عندما يحط على أي طعام أو جسم.

وقال هاريسون إن الذباب والحشرات لا تستطيع المضغ، وبالتالي فهي تُخرج إنزيمات الهضم على الطعام قبل تناوله مرة أخرى، لذلك توخي الحذر في المرة المقبلة عندما تحط ذبابة أو حشرة على طعامك، فالأجدر لك عدم لمسه وإلقائه بعيداً.

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