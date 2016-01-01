بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت فتاة مغربية مع صديقها أعلى دراجة بخارية

أقدمت فتاة مغربية على مغامرة مجنونة ومحفوفة بالمخاطر بعد أن استقلت دراجة بخارية مع صديقها الذي تولى قيادتها بتهور شديد.

وقاد الشاب الدراجة لمسافة طويلة بتهور شديد وسرعة عالية مرتكزًا على الإطار الخلفي فقط، بينما كان أحد زملائه يوثق المغامرة ويصورها من سيارة بالخلف.