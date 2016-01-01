بالفيديو.. لحظة الاعتداء على فتاة سعودية وسرقتها في حي هادئ
رصد مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اعتداء شاب على فتاة سعودية وسرقة هاتفها وحقيبة يدها أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة القريات.
وأظهر المقطع شابًا ملثمًا يرصد الفتاة، وبعد مرور الفتاة بجواره هاجمها بقوة وأسقطها أرضًا بعد الاستيلاء على متعلقاتها، فيما ظهرت الفتاة وهي تجلس على الأرض تتألم.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن شرطة القريات استطاعت الاستدلال على الجاني، والقبض عليه هو وشاب آخر كان بصحبته ولم يظهر بالمقطع.
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