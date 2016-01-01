بالفيديو: مدينة أمريكية تسقط بيانو من ارتفاع 60 قدماً كل عام
تحتفل مدينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كل عام بطريقة غريبة، حيث يتم إلقاء بيانو من ارتفاع 60 قدماً أو أكثر ليتحطم على الإسفلت.
ويجمع سكان بلدة وينتر آلات البيانو القديمة من مكبات النفايات أو المنازل القديمة، ويتجمعون كل عام في طقوس غريبة، تبدأ بعزف بعض الأغاني والألحان على البيانو الذي يستعدون للتضحية به، ومن ثم يستخدمون رافعة لرفعه إلى حوالي 60 قدماً، ومن ثم يلقون به إلى الأرض.
ولا تنتهي الطقوس التي بدأت منذ 1972 عند هذا الحد، حيث سرعان ما يتجمع الكبار والصغار حول حطام البيانو، ويحاول الأطفال جمع ما يمكنهم منها بحسب موقع مينتال فلوس.
وشاهد ما يقرب من 350 شخصاً حدث هذا العالم، والذي تجري طقوس مشابهة له في الجيش، حيث يتم حرق البيانو غير المرغوب فيه، وفي العام الماضي ألقى سكان البلدة بيانو قديم من فوق أحد الجسور.
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