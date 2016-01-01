بالفيديو.. لقطات مذهلة لعنكبوت يأكل سحلية
نشرت قناة "Caters" لقطات مذهلة لعنكبوت ضخم على وشك تناول وجبة ثمينة مكونة من سحلية.
شوهد العنكبوت الضخم داخل منزل في ولاية كوينزلاند بأستراليا، ورصد زوجان العنكبوت أثناء جلوسهما لتناول العشاء.
وقال الزوجان إن العنكبوت انضم لهم على العشاء حاملا وجبته معه، والتقط الزوجان المشهد الغريب بعدسة الكاميرا، وحملا اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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