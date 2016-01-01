الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. لقطات مذهلة لعنكبوت يأكل سحلية

بالفيديو.. لقطات مذهلة لعنكبوت يأكل سحلية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 58 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. لقطات مذهلة لعنكبوت يأكل سحلية

نشرت قناة "Caters" لقطات مذهلة لعنكبوت ضخم على وشك تناول وجبة ثمينة مكونة من سحلية.

 

شوهد العنكبوت الضخم داخل منزل في ولاية كوينزلاند بأستراليا، ورصد زوجان العنكبوت أثناء جلوسهما لتناول العشاء. 

 

وقال الزوجان إن العنكبوت انضم لهم على العشاء حاملا وجبته معه، والتقط الزوجان المشهد الغريب بعدسة الكاميرا، وحملا اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مجموع المشاهدات: 731 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات