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التحقيق مع فتاة عشرينية دعت الى حفل مختلط في مكة المكرمة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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التحقيق مع فتاة عشرينية دعت الى حفل مختلط في مكة المكرمة

تحقِّق دائرة العِرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع فتاة عشرينية، يُصنَّف حسابها من الحسابات الشهيرة في تطبيق "سناب شات، تدعو متابعيها لحضور حفل مختلط مقابل دفع مبلغ 70 ريالاً"

 فيما تم استدعاء صاحب الاستراحة المزمع إقامة الحفل بها، والتحقيق معه حول السماح بإقامة حفل مختلط في استراحته.

 

 وتفصيلاً، قالت مصادر صحفية محلية: "أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بفتاة عشرينية، بعد جمع معلومات بحثية، رُصد فيها إرسالها دعوات لإقامة حفلات مختلطة بين شباب وفتيات، وتحديد ووقتها وموقعها بإحدى الاستراحات داخل حي سكني بجنوب مكة المكرمة، وذلك من خلال حسابها بـ(سناب شات)، الذي يُصنَّف من الحسابات الشهيرة، وإعلان البدء بحجز مقاعد لحضور الحفل المختلط مقابل 70 ريالاً للشخص الواحد شاملة وجبة العشاء".

 

 وأضاف المصدر: "استدعت الجهات الأمنية صاحب الاستراحة للتحقيق معه حول السماح بإقامة حفلات اختلاط بين شباب وفتيات داخل استراحته، وتم أخذ أقواله، وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة".

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