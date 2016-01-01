بالفيديو.. لحظة مصرع عمال أثناء إصلاح عمود إنارة

لقي مجموعة من عمال الإنارة بالولايات المتحدة الأمريكية حتفهم بعد أن سقطوا خلال إصلاح المصابيح الكهربائية الموجودة أعلى عمود، واصطدمت رءوسهم بسور خرساني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "لايف ليك"، لحظة صعود العمال باستخدام رافعة مخصصة لإصلاح المصابيح، وعندما وصلوا سقطوا إلى الخلف واصطدمت رءوسهم بسور خرساني، أدى إلى وفاتهم على الفور.