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بالفيديو.. سمكة تطير في الهواء لتوجه ضربة مميتة لشاب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 12 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سمكة تطير في الهواء لتوجه ضربة مميتة لشاب

تسببت سمكة في إصابة مؤلمة لشاب، بعد أن قفزت من الماء أثناء رحلته البحرية.

 

نشر موقع ميرور لقطات للحادث الغريب، وظهر الشاب ميروكو، عضو فريق واسيدا واترسكي في اليابان، وهو يتزلج على الماء خلف قارب، لكنه فوجئ بعد ثوانِِ بقفز سمكة في الهواء، وضربه في فخذه، ما أصابه بألم شديد وجعله يترك الحبل ويسقط غارقًا في الماء.

 

أشعلت اللقطات مواقع التواصل الاجتماعي، وتم مشاركتها 65 ألف مرة عبر موقع تويتر.

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