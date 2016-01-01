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بالفيديو.. مهارة غريبة لتلاميذ هنود يكتبون بكلتا اليدين في نفس الوقت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. مهارة غريبة لتلاميذ هنود يكتبون بكلتا اليدين في نفس الوقت

يمتلك 300 طفل في مدرسة فينا فانديني في الهند مهارة الكتابة بكل من يدهم اليسرى واليمنى، كما لدى البعض القدرة على كتابة اللغات المختلفة بكلتا اليدين في نفس الوقت.

 

نشر موقع ميرور لقطات من داخل المدرسة لمجموعة من التلاميذ يكتبون بكلتا اليدين في نفس الوقت، حيث تستغرق الحصة 45 دقيقة ويتم تكريس 15 دقيقة للكتابة للتأكد من أن الطلاب لديهم المهارة الغريبة.

 

وقال مدير المدرسة: إنه استلهم الفكرة من أول رئيس للهند راجندرا براساد، الذي كان يستطيع الكتابة بكلتا يديه، وحاول تدريب الطلاب في قريته حتى وصلوا لمرحلة متقدمة.

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