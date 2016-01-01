الحكم بالسجن على لاجئ اعتدى على زميله بمقلاة
قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ ليبي (23 عاما) بالسجن لمدة 8 أشهر بعدما تسبب في "جروح خطيرة" للاجئ آخر من الصومال (28) بعدما اشتبكا مع بعضهما البعض في مركز لإيواء اللاجئين في مدينة دريسدين الألمانية في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، حسبما أورد موقع "تاغ 24" الألماني الإلكتروني.
وقام الشاب الليبي بالاعتداء على اللاجئ الصومالي بمقلاة، مما اضطر المسؤولون عن مركز إيواء اللاجئين إلى استدعاء الشرطة وعمدة المدينة. وقد أصيب اللاجئ الصومالي على إثر ذلك بإصابة بليغة في رأسه بالإضافة إلى كسر في معصمه الأيمن، تطلب إجراء عملية جراحية بحسب ما نشره موقع (تاغ 24).
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