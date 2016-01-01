مؤلم .. هكذا وضع "تريبورتور" حدا لحياة أستاذ رياضيات

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن أستاذا للرياضيات يعمل بجماعة سيدي حمادي بالفقيه بن صالح ، كان يقوم بتمارين رياضية بجانب الطريق اليوم الاربعاء ، فدهسته دراجة نارية من نوع تريبورتور ، واصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته على الفور.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالأستاذ الراحل كان يشغل مستشارا جماعيا بسيدي حمادي ، وكان ذو سمعة طيبة ، وهو ما خلف صدمة كبيرة بين أسرته وزملائه في العمل.