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مؤلم .. هكذا وضع "تريبورتور" حدا لحياة أستاذ رياضيات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤلم .. هكذا وضع "تريبورتور" حدا لحياة أستاذ رياضيات مؤلم .. هكذا وضع "تريبورتور" حدا لحياة أستاذ رياضيات

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

أفادت مصادر ل"أخبارنا"،  أن أستاذا للرياضيات يعمل بجماعة سيدي حمادي بالفقيه بن صالح ، كان يقوم بتمارين رياضية بجانب الطريق اليوم الاربعاء ، فدهسته دراجة نارية من نوع تريبورتور ، واصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته على الفور.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" ، فالأستاذ الراحل كان يشغل مستشارا جماعيا بسيدي حمادي ، وكان ذو سمعة طيبة ، وهو ما خلف صدمة كبيرة بين أسرته وزملائه في العمل.

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