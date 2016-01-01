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لائحة أيام العطل الرسمية بالإدارات العمومية لسنة 2017

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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لائحة أيام العطل الرسمية بالإدارات العمومية لسنة 2017 لائحة أيام العطل الرسمية بالإدارات العمومية لسنة 2017

أخبارنا المغربية :

اليكم لائحة أيام العطل الرسمية بالإدارات العمومية لسنة 2017 ، كما حددها المرسوم رقم 2-77-169 لـ  9 ربيع الأول 1397 الموافق (28 فبراير 1977)، والمنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .

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