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تاوريرت .. بوليسي يطلق الرصاص لتوقيف مجرم طعنه في كتفه و ذراعه

بواسطة و.م.ع 39 دقيقة مضت
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تاوريرت .. بوليسي يطلق الرصاص لتوقيف مجرم طعنه في كتفه و ذراعه

اضطر موظف أمن برتبة مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت، منتصف ليلة أمس السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة تحذيرية من أجل توقيف مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية هاجمه باستعمال السلاح الأبيض.

 

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل مفتش الشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي عمل تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على تهديد المارة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يعرض موظف الشرطة لطعنة على مستوى كتفه وذراعه، مما اضطر هذا الأخير إلى إطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من ضبط المشتبه فيه وحجز سلاح أبيض بحوزته.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل موظف الشرطة إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

 

 

 

 

 

 

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