احذروا .. أمطار رعدية و رياح قوية اليوم السبت بعدد من مناطق المغرب

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية ومعتدلة محليا ستهم اليوم السبت ابتداء من الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل عددا من مناطق المملكة.



وذكرت المديرية، في نشرة خاصة، أن أمطارا قوية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح ومراكش وشيشاوة.



كما ستهم أمطار رعدية معتدلة محليا أقاليم مكناس وفاس ومولاي يعقوب وصفرو والحاجب وميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة.



وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح سرعتها ما بين 50 و 60 كلم في الساعة مع احتمال سقوط بر د بأقاليم الراشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات.