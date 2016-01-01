إسبانيا تفرج عن "ميسي الحشيش" المغربي مقابل هذا المبلغ!
أخبارنا المغربية ـ متابعة
أفرج المدعي العام الاسباني، على المغربي الأصل "عبد الله الحاج" المعروف بإسم "ميسي الحشيش" ، الذي يقود أكبر شبكة لتهريب وترويج الحشيش، التي تنشط باسبانيا انطلاقا من جبل طارق
و أوضحت قناة السادسة الإسبانية أن الإفراج عن "ميسي الحشيش" كان مقابل أداء مبلغ 80 ألف يورو أي ما يعادل 80 مليون سنتيم .
و كانت السلطات الأمنية الإسبانية، قد تمكنت الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 ، من إيقاف الشخص المذكور، بمعبر جبل طارق، بعدما دوخ السلطات الأمنية الإسبانية.
و أشارت يومية "الباييس" أن البارون المغربي نجح في الفرار من إسبانيا والهروب إلى المغرب بعدما كان مطلوبا للعدالة عقب اعتقال 19 فردا من أفراد شبكته.
نفس الصحيفة اكدت ان السلطات الأمنية الإسبانية ضبطت 13 طنا من الحشيش، و3 أسلحة حربية خلال عملية المداهمة التي قادت إلى اعتقال أفراد شبكة البارون، الشهير بنشره صور بقميص لاعب برشلونة ميسي .
شاشة أخبارنا
تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم
أخبارنا المغربية ـ تطوان أوقفت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على الفايسبوك، وهي تمارس الجنس مع مراهقين. و أفادت مصادر محلية ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟