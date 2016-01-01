إسبانيا تفرج عن "ميسي الحشيش" المغربي مقابل هذا المبلغ!

أخبارنا المغربية ـ متابعة

أفرج المدعي العام الاسباني، على المغربي الأصل "عبد الله الحاج" المعروف بإسم "ميسي الحشيش" ، الذي يقود أكبر شبكة لتهريب وترويج الحشيش، التي تنشط باسبانيا انطلاقا من جبل طارق

و أوضحت قناة السادسة الإسبانية أن الإفراج عن "ميسي الحشيش" كان مقابل أداء مبلغ 80 ألف يورو أي ما يعادل 80 مليون سنتيم .

و كانت السلطات الأمنية الإسبانية، قد تمكنت الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 ، من إيقاف الشخص المذكور، بمعبر جبل طارق، بعدما دوخ السلطات الأمنية الإسبانية.

و أشارت يومية "الباييس" أن البارون المغربي نجح في الفرار من إسبانيا والهروب إلى المغرب بعدما كان مطلوبا للعدالة عقب اعتقال 19 فردا من أفراد شبكته.

نفس الصحيفة اكدت ان السلطات الأمنية الإسبانية ضبطت 13 طنا من الحشيش، و3 أسلحة حربية خلال عملية المداهمة التي قادت إلى اعتقال أفراد شبكة البارون، الشهير بنشره صور بقميص لاعب برشلونة ميسي .