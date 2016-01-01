البوقرعي: الوطن و حزب المصباح يحتجان إلى عبد الإله بنيكران
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قال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في حوار مع "الأيام"، إن الوطن و"حزب المصباح" يحتاجان إلى عبد الإله بنيكران في موقع المسؤولية.
وأضاف البوقرعي أن مسألة الاقتصار على ولايتين فقط لكل أمين عام كانت من إنتاج الحزب سنة 2008.
ولم يكن قبل هذا التاريخ أي تحديد للولايات، لذلك لا يمكن القول إن الديمقراطية هي عدم تولي الأمين العام للمسؤولية لأكثر من ولايتين، لأننا من يعطي للديمقراطية مضمونها.
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