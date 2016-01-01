الضريس يحل ضيفا على لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
أخبارنا المغربية
لبى الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دعوة لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي تشكلت بمجلس المستشارين، واستدعته للاستماع إلى معطيات متعلقة بإفادته حول موضوع الصندوق ووضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أنه بعد رفض محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، الحضور أمام لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وتخلف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الحضور، حل الضريس الذي ينوب عن محمد حصاد، وزير الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، ضيفا على أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت وطالبت بها النقابات المعارضة للإصلاح الذي أعلنته الحكومة.
شاشة أخبارنا
هذه حقيقة وفاة الداعية السوري الشهير راتب النابلسي
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداولت العديد من المواقع الأخبارية مؤخرا شائعات تتحدث عن وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي بعد صراع طويل مع المرض بأحد مستشفيات ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟