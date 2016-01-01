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الضريس يحل ضيفا على لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الضريس يحل ضيفا على لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

أخبارنا المغربية 

لبى الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دعوة لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي تشكلت بمجلس المستشارين، واستدعته للاستماع إلى معطيات متعلقة بإفادته حول موضوع الصندوق ووضعية الصندوق المغربي للتقاعد.

و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أنه بعد رفض محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، الحضور أمام لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وتخلف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الحضور، حل الضريس الذي ينوب عن محمد حصاد، وزير الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، ضيفا على أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت وطالبت بها النقابات المعارضة للإصلاح الذي أعلنته الحكومة.

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