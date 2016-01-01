حكومة بنكيران تتخلى عن ضحايا الثلوج في القرى المعزولة

أخبارنا المغربية

يبدو أن الحكومة قد تخلت فعلا عن ضحايا الثلوج، وذلك بعدما انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من ثماني درجات تحت الصفر بعدد من الدواوير التابعة للجماعات القروية بأقاليم الرشيدية وأرفود وتنغير، ومناطق بوذنيب وكلميمة والجرف ومولاي علي الشرف وتنجداد، ودواوير خنيفرة وأزيلال وباقي مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجزء من الأطلس الصغير.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن فاعلا جمعويا ذكر أن عددا من الدواوير تحولت إلى مناطق شبه مهجورة، حيث لزم السكان أكواخهم ومنازلهم قرب الأفران الخشبية ومواقد غاز البوتان على قلتها، في انتظار انفراج مرتقب في أحوال الطقس.